Benx Incorporadora vende R$ 1,5 bilhão no ano e promove novo bairro em SP

A Benx Incorporadora, parte de um dos maiores grupos de construtoras do país, o Bueno Netto, registrou mais de 1,5 bilhão de reais em vendas em seu balanço de 2023. Entre seus principais empreendimentos, a companhia aposta especialmente no Parque Global, um novo bairro planejado em construção na cidade de São Paulo, afirmando se tratar do maior empreendimento imobiliário da América Latina. O bairro contará com cinco torres residenciais, além de shopping center, hospital, centro médico e interligação com uma estação da Linha 17-Ouro do Metrô.

“O ano de 2023 foi desafiador por três fatores: excesso de oferta nas regiões próximas aos transportes de massa, aumento no preço de venda pelo aumento dos custos e taxa básica de juros acima de 10%. Apesar desses fatores, a Benx conseguiu atingir uma boa performance devido aos seus diferenciais de produto, projetos e localizações especiais”, diz Luciano Amaral, diretor-geral da empresa. Para o ano de 2024, a Benx projeta lançamentos que totalizem entre 1,9 bilhão a 2,1 bilhões de reais em vendas.

