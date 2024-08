Bens da fábrica de jeans brasileiro Staroup vão a leilão judicial

O imóvel onde funcionava a filial da Botucatu Têxtil, fabricante do icônico jeans brasileiro Staroup que ganhou popularidade a partir da década de 70, será leiloado no próximo dia 13 de setembro. A área, com 6 923 m² em Avaré (SP), terá um lance inicial de 5,3 milhões de reais. A primeira fase do leilão, determinada pela Justiça, será conduzida pela plataforma Positivo Leilões e durará quatro dias. O valor arrecadado será destinado ao pagamento de parte das dívidas com credores da indústria.

A venda da propriedade integra o processo de liquidação dos ativos da Botucatu Têxtil, cuja falência foi decretada em 2012. A empresa enfrentou graves dificuldades financeiras, iniciando um processo de concordata (atualmente conhecido como recuperação judicial) no começo dos anos 2000. Em 2008, a situação se deteriorou ainda mais, resultando em uma nova tentativa frustrada de recuperação judicial, que culminou na falência da empresa quatro anos depois.

O patrimônio da Staroup a ser leiloado inclui também o prédio da antiga sede da indústria em Botucatu, atualmente alugado, cuja renda é destinada aos credores via depósito judicial. Duas áreas localizadas em uma região comercial privilegiada de São Paulo, incorporadas à massa falida graças a uma ação da administração judicial, igualmente serão colocadas a venda. Por fim, após a alienação de todos os imóveis, a marca Staroup será leiloada. Tanto essas propriedades quanto a marca ainda estão na fase de avaliação, com o valor de mercado a ser definido pela perícia judicial. “A venda do imóvel onde funcionava a filial da Staroup em Avaré é apenas o início desse novo capítulo”, diz Erick Teles, leiloeiro público.