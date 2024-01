BC vai se reunir com setor financeiro por limitação de juros do cartão

Passado o calor em torno da limitação da cobrança de juros no crédito rotativo, o Banco Central deve fazer uma reunião com os atores do setor após o Carnaval.

A ideia é retomar as conversas com uma pauta mais técnica e mais ampla sobre o mercado de cartão de crédito. Os lances mais recentes no setor foram embates sobre os juros do rotativo e o parcelamento sem juros nas vendas do varejo. A polarização produziu acusações e processos entre representações dos bancos e de operadores de maquininhas de cartões.