BBB 24: metade da audiência acredita que reality está cada vez pior

Metade da audiência do BBB 24 acredita que o programa está ficando pior com o passar dos anos. É o que revela um estudo realizado pelo Instituto QualiBest, que buscou analisar a presença das marcas dentro do reality show. Dentre eles, 56% afirmam ser devido aos participantes da edição e 38% creditam o descontentamento às interferências da direção do programa.

Entre os dados levantados, 48% dos internautas brasileiros já consumiram algum produto ou serviço após assistir ao programa. Ifood (70%) e Mercado Livre (67%) são as marcas mais lembradas pelos entrevistados.

Apesar da percepção de piora no programa, 76% dos entrevistados afirmaram acompanhar o BBB 24, o que representa um aumento de 17 pontos percentuais no número de pessoas assistindo ao programa em comparação a última edição do estudo.