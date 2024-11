Band quebra recorde de audiência com F1, mas fica atrás da Globo

O Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, disputado na tarde deste domingo, 3, em Interlagos, fez a Band bater seu recorde de audiência em 2024, cravando 6 pontos de média e 7 de pico com a transmissão. A emissora chegou a ficar em segundo lugar, perdendo apenas para a Globo, que teve média de 9,5 pontos. Durante a transmissão da F1 pela Band, a Globo exibiu inicialmente a Temperatura Máxima, seguido pelo Domingão com Huck.

“As ativações em torno do GP no Brasil foram muito atrativas, com destaque para as homenagens ao Ayrton Senna. Vimos um despertar do público brasileiro, que apesar de anos sem ter um piloto na modalidade, continua em alta. E a Band conseguiu capitalizar em torno da cobertura ao longo da semana e neste domingo. Além disso, também presenciamos essa alta demanda pelos pacotes premiums vendidos para a prova no país. A procura foi maior e mais intensa do que em relação a 2023”, afirma Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas e que comercializa pacotes para o GP de São Paulo