Banco rebaixa classificação do Brasil e aumenta aposta na Argentina

Os analistas do banco americano Morgan Stanley rebaixaram a classificação das ações brasileiras de neutra para negativa. A avaliação decorre da piora do risco fiscal no país e os analistas escreveram em relatório enviado a clientes que a situação “ainda pode piorar antes de melhorar”. A percepção é de que as ações das empresas não conseguem concorrer com as altas taxas de juros do país. “As taxas de juros precisam cair no Brasil e o mercado precisa se afastar dos riscos associados à dominância fiscal. Vamos monitorar sinais de uma mudança de curso dos formuladores de políticas públicas que possa afastar o país do modelo de gastos e aumento da dívida para o de investimentos e queda nos juros”, avaliam.

Por outro lado, os analistas aumentaram de neutra para positiva a classificação para Argentina, Chile e Colômbia. Eles enxergam uma maior probabilidade de melhora política nesses mercados. “Os mercados andinos são relativamente pequenos e pouco profundos, mas oferecem bom valor e baixa correlação com o resto do mundo”, escreveram.