Banco da Amazônia negocia com Banco Mundial e BID após captar R$ 80 mi

O Banco da Amazônia, que acabou de captar 80 milhões de euros com a Agência Francesa de Desenvolvimento, está em negociações com o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento para novas rodadas de financiamento. Um executivo do Banco da Amazônia diz que o apelo a instituições internacionais se dá porque os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte estão esgotados. A meta é captar 100 milhões de dólares com o Banco Mundial.

