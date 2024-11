Banco da Amazônia capta € 80 mi com Agência Francesa de Desenvolvimento

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Banco da Amazônia vai captar 80 milhões de euros com a Agência Francesa de Desenvolvimento. Os recursos dessa captação serão aplicados em projetos de infraestrutura e operações de iniciativa verde e sustentável, tendo como objetivo central fortalecer investimentos com impactos positivos em sustentabilidade nas áreas de atuação do banco.