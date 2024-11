Avantia vence licitação milionária no Porto de Santos

A Avantia, uma das empresas líderes em tecnologia para segurança no Brasil, conquistou dois dos quatro lotes do processo licitatório promovido pela Autoridade Portuária de Santos (APS) para modernizar a segurança do maior porto da América Latina. O contrato é de 9,2 milhões de reais. Os lotes englobam a instalação de câmeras térmicas de última geração e a atualização tecnológica em áreas estratégicas e sensíveis da estrutura portuária, como o canal de navegação e o cais da Região do Alemoa, que possui classificação de risco de explosão. As implantações começaram em novembro de 2024 e devem ser finalizadas em até 6 meses.

O contrato assinado prevê uma garantia de 5 anos para os equipamentos e 12 meses para as obras civis, com prazos de instalação de até 120 dias para o Lote 1 e 180 dias para o Lote 3. Não há previsão de manutenção inclusa no contrato.