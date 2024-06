Autoridades internacionais discutem Energia Nuclear na Câmara

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

As Comissões Especial para Estudo, Avaliação e Acompanhamento das Iniciativas e Medidas Adotadas para a Transição Energética e Minas e Energia da Câmara realizam nesta quarta-feira, 19, uma audiência pública conjunta para discutir o crescimento do uso responsável e controlado da energia nuclear.

A iniciativa parte dos deputados Arnaldo Jardim(Cidadania-SP) e Júlio Lopes(PP-RJ) e envolve autoridades nacionais e internacionais no tema, dentre eles o do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi.

Além dele, estarão presentes nos painéis o CEO da Energy Futures Initiative (EFI) e ex-secretário de Energia dos EUA, Ernest Moniz, a fundadora e diretora executiva do “Save Clean Energy”, Isabelle Boemeke e o diretor-presidente da Eletronuclear, Raul Lycurgo.

“O Brasil tem uma enorme oportunidade nesse campo, inclusive securitizando nossa produção de urânio”, defende Júlio Lopes. O deputado esteve recentemente no Rio, ao lado dos presidentes Lula e Emmanuel Macron, no anúncio de troca de tecnologias para a construção do submarino nuclear brasileiro.