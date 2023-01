Audiência da posse de Lula supera a de Bolsonaro na GloboNews

A cobertura da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo, 1° de janeiro de 2023, rendeu à GloboNews a maior audiência em posses presidenciais desde 2015, superando a chegada de Jair Bolsonaro (PL) ao Planalto. A emissora foi líder absoluta da TV por assinatura entre indivíduos com o serviço, com uma audiência 135% maior do que a soma dos canais de notícias concorrentes. No ranking total para o público alvo do canal, incluindo emissoras abertas, ficou na frente da TV Record, TV Band e Rede TV. A GloboNews iniciou a cobertura às sete da manhã, diretamente de Brasília, de onde ficou ao vivo por 17 horas durante todo o domingo, com a equipe completa de comentaristas trabalhando na capital federal. A cobertura das diversas celebrações da chegada de 2023 no Brasil e no mundo também deu à GloboNews bons índices de audiência. Ao longo de todo o dia 31 de dezembro, o canal esteve na liderança da TV por assinatura, com uma audiência 30% maior do que a soma dos canais de notícias concorrentes.

