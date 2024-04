Atividade de micro e pequenos negócios tem alta em março, aponta fintech

Os negócios de micro e pequenas empresas aqueceram no mês de março, segundo cálculos da fintech SumUp. O último índice lançado pela empresa sobre o tema apontou para uma pontuação de 102,8 pontos, uma melhora de 4,4% em relação ao mês de fevereiro. “O aumento do poder de compra, consequência da diminuição dos juros, tem impulsionado as vendas e proporcionado um ambiente mais favorável para os comerciantes brasileiros”, diz Mariana Lazaro, CFO da SumUp para as Américas. O levantamento mensal, intitulado Índice SumUp do Microempreendedor, compreende os negócios de empreendedores de mais 30 ramos de atividade atendidos pela companhia.

Confira a variação de março em estados chave para a operação da empresa: