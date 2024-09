Athletico, Palmeiras e Fluminense aparecem em ranking de lucro em vendas

Um estudo do Observatório do Futebol (CIES), divulgado nesta semana, cita três clubes brasileiros entre os 20 que mais lucraram com negociações no mundo, desde 2015. O Athletico Paranaense aparece na 16ª posição da lista, com 200 milhões de euros (1,2 bilhão de reais) de lucro com vendas. “Athletico, Palmeiras e Fluminense não se encontram posicionados assim por acaso. Os paranaenses, além de seguirem na vanguarda da preparação física de seus jovens, conseguem um saldo antes impensável para um clube relevante no Brasil por não investirem em atletas renomados como os mais populares do sudeste”, diz Thiago Freitas, diretor da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

O Palmeiras vem na sequência, na 18a posição, com 194 milhões de euros, seguido pelo Fluminense, na 20a posição, com 186 milhões de euros de lucro.