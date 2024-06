As novidades do setor aéreo e o balanço da JHSF do Catarina Aviation Show

A JHSF, empresa brasileira que atua nos setores de shopping centers, incorporação imobiliária, hotelaria e gastronomia, é uma das principais organizadoras do Catarina Aviation Show, uma das principais feiras de aviação. O evento contou com anúncios da Embraer, Gulfstream e outras marcas. Augusto Martins, CEO da JHSF, falou ao Radar Econômico e fez um balanço do evento. “O Catarina Aviation Show se consolidou como o maior e mais importante evento de aviação executiva do Brasil, pois além de reunirmos os principais fabricantes de aeronaves, oferecemos experiências que vão além e surpreendem o público de alta renda”, disse. Entre as novidades do evento, foram expostas embarcações náuticas e a ampliação de hangares de exposição.

Como o senhor avalia o Catarina Aviation Show? O que a JHSF preparou de anúncio para o evento?

O Catarina Aviation Show está em sua 3ª edição e podemos dizer que é um sucesso – tanto de público como para o setor. É um evento já consolidado no calendário nacional de encontros de negócios. Mais do que apenas apresentar lançamentos do mercado de aviação executiva, o evento reúne novidades e exposição de supercarros com test drive, embarcações náuticas, gastronomia Fasano e experiências exclusivas de marcas internacionais. Aqui, aliamos experiências a negócios. É um lugar aonde as pessoas vêm para, de fato, conhecer as novidades do mercado, mas também viver momentos únicos. Entre as novidades do evento, temos nesta edição, exposição de embarcações náuticas e a ampliação de hangares de exposição – hoje, são três hangares, um a mais do que nas duas primeiras edições.

Qual a importância de se promover um evento como o Catarina?

O Catarina Aviation Show se consolidou como o maior e mais importante evento de aviação executiva do Brasil, pois além de reunirmos os principais fabricantes de aeronaves, oferecemos experiências que vão além e surpreendem o público de alta renda, o que é foco central dos negócios da JHSF. Aqui é um ponto de encontro de negócios e de relacionamento para este público, que tem muito interesse em tudo que é apresentado nos três dias de evento.

Quais foram os principais anúncios?

Em termos de aeronave, temos o lançamento das aeronaves executivas da Gulfstream (G700) que já teve uma unidade vendida no primeiro dia do evento e Bombardier (7500), além da produtos exclusivos como as bicicletas de madeira da Andicrose, o primeiro carro voador apresentado no País pela GoHobbye e o avião de alumínio fabricado pela Junkers

Qual a expectativa da JHSF para os próximos eventos desse porte?

As expectativas são boas pois entendemos que o setor ainda tem muito a crescer. Por isso, a tendência é que o evento ganhe cada vez mais força.

O Brasil tem a segunda maior frota mundial de aviões executivos, atrás apenas dos Estados Unidos, e São Paulo concentra 40% dos voos. No São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, temos capacidade de 200 mil voos por ano e os números mostram que é um setor consolidado no país e em expansão. Para ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2024 tivemos um aumento de 70% de movimentos e 67% litros abastecidos. Esse crescimento se deve principalmente ao atendimento 24/7 de voos internacionais. O SP Catarina Aeroporto Executivo Internacional é o maior em número de movimentos internacionais do estado de São Paulo e se consolidou no 1T24 como o segundo maior em movimentos domésticos, considerando os aeroportos de grande porte que atendem a aviação executiva.