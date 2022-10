As empresas que mais sobem na bolsa após as eleições

O Ibovespa abriu o dia seguinte ao primeiro turno em forte alta. Por volta de 11h30, a valorização do principal índice da bolsa de valores brasileira era de 4%. As maiores altas ficavam por conta de Sabesp, Petrobras e Banco do Brasil, que disparavam 16,2%, 8,5% e 8,1%, respectivamente. No radar dos investidores, o surpreendente resultado do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, onde abocanhou 42% dos votos em primeiro turno, o que aumentou a sua probabilidade de vitória e, por consequência, de privatização da Sabesp. O Itaú BBA já tratou de incluir a estatal em seu top 5 de recomendações.

Nos casos de Petrobras e Banco do Brasil, a avaliação é de que o sucesso do presidente Jair Bolsonaro (PL) na formação do novo Congresso para o ano que vem deve dificultar a vida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual governo. “O legislativo com uma bancada bolsonarista expressiva afasta o risco de uma guinada na agenda econômica ou um ‘revogaço’, trazendo alívio para os investidores”, diz Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa.

