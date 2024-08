As empresas ainda não se sentem preparadas para usar IA, diz CEO da Cisco

VEJA S/A | episódio 42

Ricardo Mucci é o presidente da divisão brasileira da multinacional americana de tecnologia Cisco, que registrou lucro líquido de 2,6 bilhões de dólares em todo o mundo no segundo trimestre de 2024. O executivo afirmou em entrevista ao programa VEJA S/A que as empresas brasileiras gostariam de utilizar inteligência artificial em seus negócios, mas que ainda não se sentem preparadas para a inovação. A segurança, ou melhor, a cibersegurança ainda é um dos maiores empecilhos para a o crescimento da IA no Brasil. Mucci ainda elogia a expansão do 5G no país, fala sobre os impactos de uma parceria com a Nvidia no Brasil, a preparação de profissionais para suprir uma mão de obra ainda escassa no setor e uma tecnologia capaz de garantir conectividade às pessoas nos grandes shows e eventos que geram aglomeração de pessoas. O VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h.

