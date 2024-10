As capitais que lideram crescimento em lançamentos imobiliários

O mercado imobiliário das capitais brasileiras registrou um crescimento significativo no primeiro semestre de 2024, com destaque para o aumento nos lançamentos e vendas de imóveis. De acordo com dados do Geobrain, elaborados pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), cidades como o Rio de Janeiro, Aracaju e Fortaleza lideram o aumento no número de novos empreendimentos lançados, com variações de 115%, 112% e 89% respectivamente.

Já em relação às vendas, Brasília foi o grande destaque, com uma elevação de 96% no Valor Geral de Vendas (VGV), seguida por Curitiba, com 40% nas vendas de imóveis. Esses números indicam uma tendência de expansão contínua, tanto na região Centro-Oeste quanto no Sul do Brasil.