Arrecadação dos seguros cresce 18% no início de 2024, diz Fenaprevi

Nos dois primeiros meses de 2024 foram arrecadados 11,2 bilhões de reais em prêmios, aponta o relatório da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida — Fenaprevi, com base nos dados da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. O resultado representa o crescimento de 17,8%, quando comparado ao mesmo bimestre de 2023.

Cerca de 47% correspondem aos seguros de Vida (modalidades Individuais e Coletivo), seguidos por 28% em seguro Prestamista e de 13% em Acidentes Pessoais. Ainda na análise por produto, os seguros com o maior crescimento foram o Funeral (38,5%), Vida Individual (32,6%) e Acidentes Pessoais (26,1%), na mesma base de comparação.

No acumulado dos últimos 12 meses (terminados em fevereiro de 2024) foram arrecadados R$ 65,2 bilhões, com variação de 8,6% no mesmo intervalo de 2023.

O estudo da Fenaprevi também destaca que foram transferidos 2,4 bilhões de reais em benefícios à população segurada (sinistros pagos), alta de 4,4% em relação ao mesmo bimestre do ano passado. Desse montante, 55% foram em seguros de Vida, 17% Prestamista e 12% em Acidentes Pessoais.

Continua após a publicidade

Adicionalmente, as coberturas com os maiores crescimentos no pagamento de sinistros na comparação bimestral com o ano passado foram o Educacional, seguido pelo Funeral e o Vida Individual, com resultado respectivamente 477%, 19,4% e 19% superior.

Já nos últimos 12 meses, o setor pagou aos segurados 15,2 bilhões de reais em benefícios, expansão de 5,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior.