Aprovação na CCJ reforça otimismo de senadores com avanço da tributária

Após ter sido aprovada por 20 votos favoráveis a seis contrários na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a reforma tributária segue um rumo promissor na casa legislativa, segundo senadores que participam da comissão. “O clima (no Senado) é pela aprovação da reforma”, diz o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) em entrevista ao Radar Econômico. Para ser chancelada em definitivo no Senado, a PEC tem que obter o apoio de ao menos 49 dos 81 parlamentares em plenário — proporção de três a cada cinco membros. Nesse contexto e dado o respaldo expressivo na CCJ, o sentimento predominante é de otimismo. Parlamentares de partidos que não compõem a base fiel do governo, como o PP e o Republicanos, também compartilham da opinião. “Acredito plenamente na aprovação da matéria ainda nesta semana”, diz o senador Messias de Jesus (Rep-RR) à coluna.

