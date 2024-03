Ao contrário do que “denuncia” Ciro Gomes, governo não vende precatórios

A suspeita lançada pelo ex-presidenciável Ciro Gomes sobre a venda de precatórios pelo governo a bancos foi recebida com incredulidade entre especialistas e operadores do mercado financeiro que trabalham com estes títulos. A explicação é simples: o governo não vende precatórios. “A compra e venda de precatórios é legítima e ocorre entre particulares, mas o governo não participa dessa transação, nem pode negociar algo que não lhe pertence. Seu papel se limita a pagar, conforme previsão orçamentária”, explica Cristiano Maciel Carneiro Leão, membro da comissão de precatórios do Conselho Federal da OAB. O advogado Pedro Corino relembra que a demora no pagamento de precatórios é um problema crônico que atinge credores e os governos não têm meios de vendê-los. “Precatórios são dívidas públicas das quais apenas os credores são os titulares. Não tem como o governo vender algo que ele deve. A grande discussão deveria ser o que causa essa demora”, explica.