Americanas tem acordo com “bancões” e suspende processos temporariamente

A Americanas informou em fato relevante que chegou a um acordo “com alguns credores financeiros” para suspender temporariamente as disputas judiciais já em andamento. O Radar Econômico apurou que os acordos são com as grandes instituições financeiras do país, como Bradesco, Itaú e Santander. “A companhia espera que, durante esse período, as negociações culminem em um plano que conte com o apoio da maior parcela possível dos credores da Americanas e que possa ser submetido a uma Assembleia Geral de Credores dentro do prazo estabelecido pela legislação”, diz a nota da varejista. Os três acionistas de referência da Americanas, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, concordaram em aportar 12 bilhões de reais na empresa. As dívidas da companhia giram em torno dos 43 bilhões de reais. Na semana passada, a Americanas obteve uma outra vitória na Justiça. A empresa conseguiu suspender uma decisão que determinava o último dia 19 de janeiro como o início de sua recuperação judicial. Dessa forma, a varejista evitou o bloqueio de cerca de 95 milhões de reais de suas contas pelo Safra.

