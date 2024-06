Amazon triplica Prime Day no Brasil com ofertas de 16 a 21 de julho

A Amazon vai triplicar a duração do Prime Day, principal evento de ofertas da companhia, no Brasil para um total de 6 dias consecutivos. Em sua 5o edição, o evento tomava uma ou duas datas do ano anteriormente, mas vai se estender entre os dias 16 e 21 de julho em 2024. Com isso, o Prime Day brasileiro será um dos com maior duração em todo o mundo, junto do México e outros mercados considerados estratégicos para o crescimento das vendas. As ofertas são válidas para os clientes prime da companhia, que pagam uma mensalidade e tem acesso a produtos exclusivos, como o serviço de filmes e séries Prime Vídeo. A Amazon Brasil registrou seu maior volume de vendas em um único dia na estreia do Prime Day de 2023, com um crescimento de 50% ante a edição de 2022. A expectativa da companhia é superar o recorde no evento deste ano, com mais vendedores oferecendo descontos. “Estamos prontos para que seja nosso maior dia (de vendas), estamos inclusive planejando isso”, diz Daniel Mazini, presidente da Amazon no Brasil.

Segundo Mazini, o varejo viveu dias difíceis entre fevereiro e maio, mas a tendência, ao menos no curto prazo, é de alguma melhora. “As vendas em junho estão boas, em geral, e esperamos que julho seja um mês forte”, diz. “Está acelerando, vamos aproveitar para fazer um evento mais forte”. O executivo espera um segundo semestre mais positivo do que o primeiro. Além de frete grátis em produtos elegíveis, clientes prime vão ter acesso a descontos no aluguel ou compra de filmes no Prime Video, na assinatura do canal de esportes Premiere FC, e cinco meses de acesso gratuito ao serviço de streaming de música da Amazon, entre outros benefícios.