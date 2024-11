Além do bitcoin: Goldman aponta para alta do ouro após vitória de Trump

A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos ainda reverbera no mercado financeiro e tende a provocar impactos positivos e negativos ainda por muito tempo. As criptomoedas foram, de longe, as mais beneficiadas da eleição do republicano. O bitcoin atingiu sua máxima histórica de valor e se aproxima da marca dos 100 mil dólares. Os analistas do banco Goldman Sachs acreditam que os preços do ouro também devem se valorizar nos próximos meses. A expectativa é que o metal bata os 3 mil dólares até o final de 2025. Hoje, o ouro é negociado na casa dos 2,6 mil dólares. A avaliação é que a demanda por outro pelos bancos centrais vai aumentar e que fluxo em fundos vai subir diante dos cortes de juros nos Estados Unidos previstos para o próximo ano. Além disso, uma escalada na guerra comercial entre China e EUA pode provocar uma nova onda especulativa no metal, bem como um possível agravamento da crise fiscal americana. “Vá para o ouro”, escreveram os analistas em relatório enviado a clientes.

