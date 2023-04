Agronegócio quer “dar o troco” na União Europeia após projeto polêmico

O agronegócio brasileiro prepara uma ofensiva contra a União Europeia (UE) depois de um projeto polêmico ser aprovado pelos europeus. A UE instaurou uma lei que obriga empresas a comprovarem que produtos agropecuários não venham de áreas desmatadas. O relator do projeto no bloco, Christophe Hansen, afirmou que o Brasil “provavelmente será considerado um país de alto risco” pelas novas regras. No Congresso brasileiro, os parlamentares já discutem um projeto similar. O senador Zequinha Marinho (PL-BA) protocolou uma peça que também prevê barrar a entrada de alguns produtos no país caso as exportações brasileiras sofram algum tipo de retaliação. A linha de corte, contudo, será a emissão de gases de efeito estufa. “Só poderão ser colocados ou disponibilizados no mercado brasileiro bens e produtos originados de países que adotem e cumpram níveis de emissões de gases de efeito estufa iguais ou inferiores aos do Brasil”, prevê o artigo.

