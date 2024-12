Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O pedido de desculpas de Alex Bompard, presidente mundial do Carrefour, obrigado a voltar atrás na crítica à carne do Mercosul, não agradou a todos os fornecedores, ainda que o boicote tenha sido suspenso. “Não fico feliz”, diz um alto executivo do agronegócio. “Mas o que fica de lição é que o Brasil está unido e forte na defesa de sua proteína.”