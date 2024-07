Agência da Conmebol registra alta por pacotes para a final da Copa América

Agência oficial da Conmebol para a venda de pacotes de viagem para a Copa América 2024, a Absolut Sport conta com poucas unidades disponíveis para a decisão da competição, entre Argentina e Colômbia, que acontece domingo, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). A empresa comercializou opções para todos os jogos do torneio e, até o momento, já atendeu mais de 20 mil torcedores. Os valores variam de acordo com o tipo de ingresso escolhido, sendo comercializados a partir de 12 760 reais. “Queremos fechar a competição com chave de ouro, proporcionando uma experiência única e memorável”, comenta Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil.

Além da final contar com duas seleções que vivem um bom momento esportivo, a confirmação da cantora colombiana Shakira no show de encerramento foi um dos fatores que ajudou a elevar a experiência e a aumentar a procura por pacotes.

Com a eliminação precoce do Brasil, os argentinos representam mais de 40% dos 20 mil torcedores atendidos pela agência até o momento.