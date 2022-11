A mensagem de Fernando Haddad a empresários e banqueiros

Principal cotado para assumir o Ministério da Fazenda no terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad (PT) participou de evento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nesta sexta-feira, 25. Inicialmente, o petista havia recebido um convite pessoal para discursar no evento, o qual declinou, mas aceitou participar após Lula recomendar que fosse à ocasião como seu representante oficial. Em sua fala, Haddad destacou o perfil negociador de Lula, que seria importante para a ampliação da agenda comercial do país no cenário externo. “Está se abrindo um conjunto de oportunidades importantes. Lula é muito respeitado no exterior, acordos que estão na gaveta sairão dela se soubermos aproveitar essa janela”, disse. Segundo o ex-ministro da Educação, falta pouco para destravar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. “Podemos trazer investimentos estrangeiros que não têm muitos destinos no mundo.”

Haddad disse ainda que o governo eleito dará “prioridade total” à reforma tributária no próximo ano. A pauta é uma das principais bandeiras do liberal Persio Arida, membro da equipe econômica de transição e cotado para a pasta do Planejamento. Em seu discurso, Haddad frisou o desempenho abaixo do desejado da economia nos últimos anos e apontou a reforma tributária e a inserção do Brasil no comércio global como formas de superação. “Não é possível continuar crescendo 0,5% ao ano. Estou bastante otimista com as oportunidades que estão diante dos nossos olhos”, disse.

Siga o Radar Econômico no Twitter