Acordo da Fifa e Apple pode render R$ 5 bilhões com Super Mundial

A Fifa está negociando com a Apple os direitos de transmissão do Super Mundial de Clubes, que acontece nos Estados Unidos, em 2025. Os valores não foram publicados, mas estima-se que varie entre 4 e 5 bilhões de reais.

A informação aponta que a Apple teria direito para transmitir todos os 64 jogos em sua plataforma, mas por outro lado, alguns executivos da Fifa defendem a forma que é conhecida no mundo todo, com gratuidade ao público. Na plataforma Apple TV+, somente assinantes podem acompanhar as transmissões. “Multiplicando sua aposta em esportes ao vivo, a AppleTV+ agora se torna um concorrente pelas principais propriedades esportivas do mundo”, explica Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Isso já acontece, por exemplo, na Major League Soccer (MLS), que consolidou a Apple no cenário esportivo, ao ter assinado, em 2022, acordo de 10 anos para a transmissão dos direitos globais de streaming da competição – algo que se repetiria com o Super Mundial de Clubes. O acordo por esse contrato ultrapassou 12 bilhões de reais.

Ao todo, 32 equipes vão disputar a competição, com Palmeiras, Flamengo e Fluminense garantidos entre os brasileiros. O campeão da Copa Libertadores também entrará automaticamente na disputa. “Estamos vivendo uma revolução nos últimos anos, para o fã que passa a ter várias opções de consumir o seu clube do coração. Neste caso específico, resta saber quais serão os acordos para a TV aberta e fechada para o nosso país, e quais seriam as partidas envolvidas nesta negociação”, afirma Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.