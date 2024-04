Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

As ações do Grupo Casas Bahia bateram quase 20% de alta na manhã desta segunda-feira, 29, chegando a R$ 6,49.

O acordo com credores financeiros preserva 4,3 bilhões de reais de caixa até 2027, sendo 1,5 bilhão de reais somente em 2024. A antecipação do reperfilamento da dívida foi possível graças ao avanço bem-sucedido das alavancas operacionais do Plano de Transformação da Companhia.