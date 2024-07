Acidentes fatais com a rede elétrica brasileira têm leve redução em 2023

A quantidade de acidentes fatais envolvendo a rede elétrica brasileira apresentou uma pequena redução em 2023, com 250 pessoas falecendo no período, contra 270 pessoas no ano anterior — uma variação de quase 8%. O dado, levantado pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), decorre principalmente dos processos de construção e manutenção predial na rede elétrica, responsáveis por 50 mortes no período. “Cada vida importa e nosso objetivo é zerar o índice de acidentes”, diz o presidente da Abradee, Marcos Madureira. Apesar da redução do número de mortes, no último ano o setor registrou um aumento de 26 casos no número total de acidentes, chegando a 782 — que englobam incidentes fatais, lesões graves e leves. Entre todos os incidentes registrados pelas distribuidoras de energia no ano, 232 foram considerados como lesão grave e 300 como lesão leve.

A Abradee e suas 39 distribuidoras de energia associadas lançam a 18ª Campanha Nacional de Segurança para a Prevenção de Acidentes com a Rede Elétrica, nesta terça-feira, 2. A nova campanha incluirá iniciativas como materiais educativos, site exclusivo e ações nas mídias sociais e com influenciadores digitais, visando atingir diferentes públicos, desde profissionais do setor elétrico até a população em geral, para minimizar o número de acidentes em 2024. “Nesta nova campanha, também abordaremos o tema segurança relacionado aos eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, enchentes, entre outros. Estamos atentos a essa realidade e atuaremos na prevenção, com dicas e orientações específicas para essas situações”, diz Madureira.