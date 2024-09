Acidentes com pipas deixam mais de 428 mil pessoas sem energia em 8 meses

Apenas nas operações da empresa de energia EDP em São Paulo e no Espírito Santo, mais de 4 mil quebras no fornecimento de eletricidade foram causadas por pipas nos primeiros oito meses deste ano, deixando mais de 428 mil pessoas sem luz. A empresa afirma que o contingente de clientes afetados por problemas do tipo é um pouco menor do que o registrado no mesmo período de 2023. A EDP atende 3,8 milhões de pessoas nos dois estados do sudeste, onde está presente em 98 municípios. A companhia realiza campanhas de conscientização e projetos educativos em suas áreas de concessão regularmente, aos quais atribui a queda de ocorrências e clientes impactados por conta de pipas, mas considera os números de 2024 ainda preocupantes.