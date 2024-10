Ação pede o afastamento de Ivan Monteiro da presidência da Eletrobras

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Associação dos Empregados da Eletrobras pediu o afastamento de Ivan de Souza Monteiro da presidência da Eletrobras até a conclusão do processo em que ele é investigado por suposta fraude pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Na mesma peça, a associação pede a nomeação de um outro nome para comandar a ex-estatal até a solução definitiva do caso sobre a suposta fraude. A CVM já notificou Monteiro sobre a investigação. A associação fez o pedido na condição de acionista, o que dá mais peso ao caso.

O pedido da associação foi protocolado na 6ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Para os servidores, as investigações da CVM colocam Monteiro numa faixa cinzenta, o que pode atrapalhar os negócios da companhia privatizada no governo passado.