Abertura de empresas no terceiro trimestre é a maior dos últimos três anos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Após dois anos consecutivos apresentando decréscimo no volume de novos CNPJs nos penúltimos trimestres do ano, o país registrou crescimento de 10,6% neste 3º trimestre de 2024 em comparação ao mesmo período anterior (3º trimestre de 2023). O fato foi identificado no recente balanço efetuado pela Contabilizei, a partir da análise de dados públicos da Receita Federal. Este avanço percentual de dois dígitos aconteceu pela última vez em 2020.

No montante total, 1.105.715 novas empresas foram abertas no 3T24, sendo que 827.588 eram microempreendedores individuais (MEIs), que alcançaram incremento de 11,8% em relação à 2023 (740.202), e 278.125 eram empresas de diversos portes (não-MEIs), que amplificaram em 7,3% em relação ao ano anterior (259.263).