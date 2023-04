A vingança de Rubens Ometto contra o presidente da Previ

Um processo no Tribunal de Contas da União (TCU) requisitado pela associação de funcionários do Banco do Brasil contesta a nomeação do historiador e sindicalista João Fukunaga como presidente da Previ. Dentro do tribunal, não são poucos os que atribuem o processo a um trabalho de retaliação do empresário Rubens Ometto contra o chefe do fundo previdenciário do banco. O CEO do grupo Cosan foi derrotado por Fukunaga na indicação do presidente do conselho de administração da Vale.

