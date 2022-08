A vantagem do Itaú para abrir caminho de investimento nos EUA

O Itaú comprou uma fatia de 35% da Avenue, corretora que viabiliza investimentos de brasileiros nos Estados Unidos, em uma operação que envolveu quase 500 milhões de reais no último mês de julho. Em segunda etapa, o banco deve comprar outros 15,1% da empresa e se tornar o acionista majoritário daqui a dois anos. Para Roberto Lee, fundador e CEO da Avenue, as empresas estão um passo a frente de seus pares depois da combinação dos negócios. “A aliança inaugura uma nova fase no plano de investimentos. Temos um produto no ar e estamos pelo menos dois anos à frente do mercado. Outras operações começam a anunciar planos para os EUA, mas há um período de desenvolvimento para a oferta. A Avenue já dispõe acesso a ações, fundos e relatórios nos EUA para pessoas físicas”, disse ao Radar Econômico. “Juntar o maior canal de investimentos do país a uma indústria já desenvolvida em produtos nos EUA traz muita folga na liderança de um caminho que não tem mais volta”, finaliza. A operação ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central, mas as partes envolvidas estão confiantes em um rápido desfecho.

