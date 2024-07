A valorização da Sabesp pela Equatorial desde a qualificação no PPI

Na última sexta-feira, 28, foi anunciado o preço por ação oferecido pela Equatorial pela tranche prioritária da Sabesp, no processo de oferta pública. Os 67 reais propostos estão 32,3% acima do valor da ação da companhia quando o processo de desestatização foi aprovado pelo Conselho Gestor do Programa de Parcerias em Investimentos (PPI), em 28 de fevereiro de 2023. Na sessão seguinte à qualificação da desestatização da Sabesp, a ação abriu em 50,62 reais.

A performance da Sabesp, considerando apenas o valor proposto pela tranche prioritária, é superior à obtida pela Eletrobras e Copel em seus ciclos de desestatização. A Eletrobras se valorizou 2,5% da qualificação no Conselho do PPI em 13 de julho de 2021 até a conclusão da oferta pública, em julho de 2022. Já a Copel, do anúncio da desestatização, com apresentação do projeto de lei pelo executivo estadual, em novembro de 2022 até a conclusão da oferta pública em 8 de agosto de 2023, a valorização foi de 6,8%

A performance também é superior à do Ibovespa no período. De 1 de março de 2023 a 28 de junho de 2024, o índice subiu 18%, abaixo dos 32,3% da ação da Sabesp. O processo segue agora para o bookbuilding, que se inicia nesta segunda-feira, e precisa ter a cobertura mínima atingida, cujo valor será divulgado após a liquidação.