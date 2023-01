A tentativa frustrada de colocar panos quentes em polêmicas de Lula

VEJA Mercado em vídeo | 20 de janeiro.

O governo ainda tenta minimizar as falas polêmicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da independência do Banco Central e das metas de inflação da instituição. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, trataram de vir a público para colocar panos quentes na história. A estratégia parece não ter funcionado muito bem e o mercado ainda repercute as aspas quentes do presidente. As polêmicas de Lula e o novo tombo da Americanas são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 20.

Siga o Radar Econômico no Twitter