A surpresa na inflação que soa como música a Lula e Haddad

A inflação fechada do mês de maio surpreendeu e ficou bem abaixo das projeções do mercado. O IPCA subiu 0,23%, contra expectativa de 0,33% medida pelo consenso Refinitiv. A novidade soa como música aos ouvidos do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Uma inflação sob controle é considerada uma grande carta na manga para reduções nas taxas de juros. Mês após mês, se comprova a tendência de queda acentuada da inflação no país. Nos últimos 12 meses, o IPCA é de 3,94%, dentro da meta do Banco Central. O destaque de maio foi para o setor de alimentação, que viu sua alta desacelerar de 0,73% para 0,16% em um mês. O futuro do Ibovespa abre o dia em alta de 0,6%, enquanto o dólar cai 0,2%, cotado a 4,907 reais. A bolsa brasileira bateu a sua máxima do ano na véspera.

