A sugestão da Fiemg para evitar alta na energia elétrica

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) defende que o Brasil retome os investimentos em usinas hidrelétricas para evitar aumento de custos da energia. Atualmente, as usinas hidrelétricas são responsáveis por cerca de 50% da geração de energia elétrica do país – menos da metade comparado com a década de 90.

Na última sexta-feira, 30, o governo federal acionou a bandeira tarifária vermelha pela primeira vez em mais de três anos, gerando um aumento de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos ao mês. “A medida sinaliza que estamos ligando as termelétricas – mais caras e poluentes que as hidrelétricas – encarecendo a conta do consumidor e poluindo o meio ambiente”, diz Flávio Roscoe, presidente da Fiemg.