A resposta do mercado financeiro ao surpreendente resultado das eleições

A disputa presidencial será decidida em segundo turno, e a distância entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) se mostrou bem menor do que previam as pesquisas eleitorais – de apenas cinco pontos percentuais. A previsão é de um dia de alta na bolsa brasileira. Os futuros do Ibovespa já apontam para uma valorização na casa dos 2%. As razões para tal estão também na formação de um Congresso conservador e que deve dar trabalho caso o ex-presidente Lula vença a disputa. “O cenário mais provável ainda é que Lula irá retomar o poder em 2023. Mas para além das reformas, seja ideologicamente liberal ou oposição, a força bolsonarista no Congresso deverá conter o ímpeto expansionista do eventual executivo de esquerda, sendo vista como positiva dada a complexa situação fiscal corrente”, avalia Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos. Outra eleição que deve mexer nos papéis é a paulista. O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) surpreendeu e alcançou 42% dos votos válidos no primeiro turno, ficando à frente do ex-prefeito da capital, Fernando Haddad (PT). Os papéis da Sabesp devem ser os mais beneficiados, uma vez que uma das propostas de Tarcísio é privatizar a estatal. “Tarcísio saiu na liderança para o segundo turno do estado, contrariando também as pesquisas. De olho nos ativos estatais federais e estaduais, que devem reagir positivamente ao resultado”, afirma André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos.

Siga o Radar Econômico no Twitter