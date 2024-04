A resposta do CEO do FGC sobre aumentar “seguro” de R$ 250 mil

O executivo Daniel Lima, presidente do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) descarta aumentar o valor de garantia da instituição em títulos bancários, atualmente em 250 mil reais. Em caso de quebra de algum banco, o fundo ressarce os clientes que possuem até 250 mil reais investidos em modalidades como CDBs e LCAs. Em 2013, o valor assegurado pela instituição subiu de 70 mil para 250 mil reais. “Eu entendo que o limite é bastante generoso e adequado para a realidade brasileira. É um múltiplo seis vezes maior que a renda per capita do Brasil, praticamente o dobro da média internacional”, afirmou Daniel Lima em entrevista ao programa VEJA S/A.

Corretoras

O executivo que está na presidência do FGC desde 2019 também fala sobre a quantia que o fundo tem em caixa, o principal meio para aumentar a rentabilidade dos recursos e o crescimento das corretoras de investimentos no Brasil. Lima afirma que a categoria “mudou o risco de liquidez bancária no país”. O programa VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h.

