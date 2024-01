A resposta da MRV à especulação que provocou um tombo de 11% nas ações

As ações da construtora MRV desabaram 11% na última quinta-feira, 11, depois de especulações em relação aos resultados prévios operacionais da companhia e a uma possível mudança nas projeções anuais de lucro. Questionada oficialmente pela B3, a empresa publicou um comunicado em que diz desconhecer “qualquer fato ou ato relevante que devessem ser divulgados ao mercado”. A prévia operacional da MRV, no fim das contas, foi bem recebida por alguns analistas. Contudo, o temor de lucros menores em 2024 ainda preocupa o mercado. A empresa registrou 2,3 bilhões de reais em vendas no quarto trimestre de 2023.

“A boa notícia se deu pela geração de caixa de 137 milhões na incorporação. No consolidado, a geração de caixa foi de 86 milhões, marcando a volta da geração de caixa após 6 trimestres”, avaliam os analistas da Genial Investimentos em relatório enviado a clientes. “Apesar dos números bons da prévia, a queda de ontem do papel está relacionada a rumores de expectativas de lucro para 2024 abaixo do consenso de mercado. Assim, esperamos uma reação positiva à prévia, mas não em magnitude tão grande a ponto de recuperar as perdas relacionadas aos rumores”, completam. As ações da MRV subiam 0,5% por volta das 14h desta sexta-feira, 12.

