A resposta da CEO da Smiles sobre impactos da recuperação judicial da Gol

O programa de fidelidade Smiles foi totalmente incorporado à companhia aérea Gol em 2021 e deixou de ser listado na bolsa de valores brasileira. Três anos depois, a Gol entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos. Pelo menos por enquanto, não há planos de venda ou cisão da Smiles pela Gol. No entanto, as possibilidades são avaliadas pelo grupo. Quem disse isso foi a presidente do programa de fidelidade e vice-presidente comercial da companhia aérea, Carla Fonseca. A executiva deu uma entrevista ao programa VEJA S/A e rechaçou essa possibilidade. Segundo ela, a operação da Smiles não foi atingida pela reestruturação e a companhia busca informar e tranquilizar os clientes de que tudo continua como era antes.

“O ponto mais importante durante e depois da reestruturação é manter a normalidade das operações, a Gol vai sair fortalecida desse processo. Não perdemos o ritmo de nossas conquistas e nada mudou em relação à empresa”, disse. “O mercado é muito dinâmica e todas as possibilidades são avaliadas o tempo inteiro. Hoje não temos essa conversa na empresa, mas não há nada que não possa mudar nos próximos meses”, completou.

