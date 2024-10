A reestruturação da italiana Alfatherm para atingir o breakeven

Especializada na produção de filmes termoplásticos e em soluções de decoração, a empresa italiana Alfatherm iniciou em janeiro um processo de reestruturação para reverter déficit financeiro. O programa, em parceria com a consultoria Naxentia, tem duração de cinco anos. Fundada na década de 1960, a Alfatherm vinha enfrentando problemas de gestão nos últimos 10 anos. A Naxentia selecionou uma equipe de executivos brasileiros que assumiu interinamente cargos estratégicos das companhias, como CEO e CFO, e passou a atuar presencialmente na Itália para liderar as estratégias desenhadas em cada área da empresa. Com faturamento de 58 milhões de euros, em 2023, a empresa deve equalizar as contas e alcançar o breakeven da operação ainda em 2024. A Naxentia avaliou ainda a possibilidade de criação de novos produtos, no parque fabril já instalado, com novas matérias-primas e modernização das técnicas de produção. A nova gestão almeja um faturamento de mais de 100 milhões de euros em 2026.