A receita de Meirelles para dar continuidade ao auxílio de R$ 600

Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles afirmou, nesta terça-feira, 15, que as soluções posteriores à Proposta de Emenda Constitucional que viabiliza o pagamento do Bolsa Família de 600 reais no ano que vem, em gestação no governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva, não estão sendo debatidas. “Temos um problema no Orçamento em relação às receitas e despesas futuras”, diz ele. “A proposta para extrapolar o teto e garantir o auxílio é necessária, mas a licença para gastar tem de ter um limite”, afirmou Meirelles na Brazil Conference, evento organizado pelo grupo Lide, em Nova York. “O que não está sendo debatido é o que se vai fazer depois”, concluiu. Ele defendeu a necessidade de dar vazão a um projeto de reforma administrativa e o fechamento de estatais “que não têm razão de existir”.

