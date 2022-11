A queda de braço entre PT e Congresso no orçamento chacoalha o mercado

VEJA Mercado em vídeo | 23 de novembro.

A queda de braço entre o PT e o Congresso pela retirada do Bolsa Família da regra do teto de gastos chacoalha o mercado financeiro. Se por um lado o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirma que a proposta não deve ser aprovada por tempo indeterminado, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, diz que se a excepcionalidade for por apenas um ano, o governo eleito pode buscar outras soluções fora do parlamento. O estica e puxa na PEC da Transição, o efeito das discussões na bolsa e o cenário perfeito – porém improvável – para o mercado são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 23.

