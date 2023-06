A queda de braço entre dois grandes bancos sobre o Bradesco

VEJA Mercado em vídeo | 1° de junho.

Os analistas do Itaú BBA não concordam com o otimismo do mercado em relação ao Bradesco. A percepção é que o banco vai ter de lidar com um cenário ruim de crédito por mais tempo que os seus concorrentes. A tese vai na contramão da leitura de outro grande banco, o Morgan Stanley. Os analistas da instituição americana entendem que o Bradesco deve apresentar mais resiliência em um provável cenário de queda nas taxas de juros no Brasil. A queda de braço entre os dois bancos a respeito do futuro do Bradesco e a resposta nas ações são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 1°.

