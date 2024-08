A principal estratégia do Atacadão para driblar a concorrência

O Grupo Carrefour Brasil reportou um lucro líquido de 39 milhões de reais no segundo trimestre de 2024, revertendo um prejuízo de 113 milhões de reais no mesmo período de 2023. Um dos pontos de maior destaque foi o faturamento da rede Atacadão, que alcançou 19,3 bilhões de reais em vendas. Em entrevista ao programa VEJA S/A, o CEO do grupo, Stephane Maquaire, detalhou a estratégia da direção da companhia para aumentar os planos de expansão da marca no Brasil. “Aumentamos de 12 para 20 a quantidade de lojas a serem convertidas em Atacadão em 2024, acompanhando o potencial de crescimento desse formato. Outras lojas certamente serão convertidas nos próximos anos”, afirma.

O segmento conhecido como “atacarejo” é um dos mais concorridos do Brasil e conta com outros players de destaque, como a varejista Assaí. Maquaire contou os planos para driblar a concorrência e também vencer a barreira dos juros altos no país. “Nossa principal estratégia é ter os melhores preços, e nós temos. Além disso, passamos a oferecer aos clientes o parcelamento das compras como uma solução para a compra de mais produtos. Isso faz parte de uma série de ações para acompanhar o cliente e superar a concorrência que temos”, disse. O executivao francês fala ainda sobre a inflação de alimentos, a reforma tributária, o Sam’s Club e a a experiência na operação argentina do Carrefour. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h, no YouTube e no VEJA+.

