A primeira empreitada da Hurst Capital nos Estados Unidos

A plataforma de investimentos alternativos Hurst Capital lançou sua primeira empreitada no mercado imobiliário dos Estados Unidos. A empresa fechou uma parceria com RealtyMogul para o desenvolvimento de um complexo com 3 galpões logísticos classe A, totalizando 10.137m², nos arredores da cidade de Montville, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. O investimento tem prazo estimado de 25 meses e perspectiva de rentabilidade de 13% em dólar. “O plano é terminar a construção, locar, auferir renda no processo e vender com prêmio o ativo inteiro locado para uma entidade do mercado imobiliário, como um fundo imobiliário, operadores ou controladores de galpões”, afirma Arthur Farache, presidente da Hurst Capital.