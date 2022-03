A pressão em cima de Azul e Gol depois de aumentos de 100%

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 30 de março.

As ações de Azul e Gol caíram quase 4% na bolsa de valores nesta quarta-feira depois dos investidores se frustrarem com as negociações para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Entenda por que o setor aéreo tem sido um dos mais pressionados pelos conflitos no leste europeu, com aumentos na casa dos três dígitos, no VEJA Mercado de hoje.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.